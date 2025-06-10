Вінгер Манчестер Юнайтед зацікавив Челсі та Арсенал

20-річний аргентинський вінгер Манчестер Юнайтед влітку залишить клуб.

Про це повідомляє TEAMtalk.

Гарначо готовий покинути "Олд Траффорд" найближчими тижнями після публічної сварки з головним тренером Рубеном Аморімом. Остаточно на його рішення вплинув фінал Ліги Європи з Тоттенгемом (0:1), де він отримав лише 20 хвилин ігрового часу.

При цьому аргентинець хоче залишитися в Англійській Прем'єр-лізі. Наразі інтерес до нього проявляють два клуби – Арсенал та Челсі.

Керівництво МЮ не хоче підсилювати своїх прямих конкурентів. Ідеальним сценарієм для них був продаж гравця в Атлетико або Наполі. Однак гроші вирішують усе, тому не варто виключати перехід в клуб АПЛ.

Раніше повідомлялося, що після поразки від Тоттенгема (0:1) у фіналі Ліги Європи Аморім порадив Гарначо змінити клуб.

Манчестер Юнайтед хоче отримати за можливий продаж аргентинського футболіста близько 60 млн фунтів.

У минулому сезоні в активі гравця 58 матчів, в яких він відзначився 11 голами та віддав 10 асистів.