Манчестер Юнайтед – Ноттінгем Форест. Де і коли дивитися матч 37 туру АПЛ

У неділю, 17 травня, на стадіоні "Олд Траффорд" відбудеться матч 37 туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому місцевий Манчестер Юнайтед прийматиме Ноттінгем Форест.

Відеотрансляцію матчу можна подивитися на каналі Setanta Sports. Початок о 14:30 за київським часом.

Востаннє команди зустрічалися між собою 1 листопада 2025 року. Тоді вони не визначили сильнішого, зігравши внічию з рахунком 2:2.

Зазначимо, що наразі "червоні" дияволи посідають третю сходинку в турнірній таблиці АПЛ, а "лісники" – 16-ту. Вони мають у своєму активі 65 і 43 залікові бали відповідно.

До речі, на думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є Манчестер Юнайтед, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 1,64. Нічия – 4,50. Виграш Ноттінгема – 5,05.

