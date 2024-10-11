Манчестер Юнайтед поставив ультиматум тен Гагу

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг може бути звільнений з клубу, якщо програє два наступні матчі.

Про це повідомляє The United Stand.

Наступний матч МЮ зіграє у межах Англійської Прем'єр-ліги проти Брентфорда (19 жовтня), після чого зустрінеться з Фенербахче у 3 турі Ліги Європи (24 жовтня).

Зазначається, що нідерландський фахівець не поінформований про вплив цих ігор на його майбутнє у клубі.

Наразі фахівець перебуває у відпустці, яку він взяв на час міжнародної паузи на матчі національних збірних. Також він надав відпочинок усім гравцям, які не вирушили до своїх національних команд.

Нагадаємо, що після семи турів МЮ посідає 14-ту сходинку турнірної таблиці АПЛ з 8 очками в активі. Також "червоні дияволи" завершили внічию два матчі у Лізі Європи.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед може призначити наставника Фулгема Марку Сілву на посаду головного тренера.