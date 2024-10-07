Тен Гаг пішов у відпустку на час міжнародної паузи

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг вирішив піти у відпустку на час міжнародної паузи.

Про це повідомляє ESPN.

Нідерландський фахівець мав розмову з керівництвом Юнайтед після гри з Астон Віллою (0:0), і йому не дали вказівок на те, що його робота знаходиться під безпосередньою загрозою, що змусило його вважати, що він зараз у безпеці.

Тому, 54-річний тренер вирішив присвятити час під час міжнародної паузи на матчі національних збірних відпочинку. Також він надав відпочинок усім гравцям, які не вирушили до своїх збірних.

Нагадаємо, що після семи турів МЮ посідає 14-ту сходинку турнірної таблиці АПЛ з 8 очками в активі. Також "червоні дияволи" завершили внічию два матчі у Лізі Європи.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед може призначити наставника Фулгема Марку Сілву на посаду головного тренера.