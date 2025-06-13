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Манчестер Юнайтед включився у боротьбу за бомбардира з Бундесліги

Андрій Мошкун — 13 червня 2025, 08:19
Манчестер Юнайтед включився у боротьбу за бомбардира з Бундесліги
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Манчестер Юнайтед приєднався до боротьби за нападника Уго Екітіке, втім – підписати форварда буде не просто.

Про це пише журналіст Флоріан Плеттенберг.

Конкурентами минулорічних фіналістів Ліги Європи є ще два клуби АПЛ – Челсі та Ліверпуль. За інформацією джерела, манкуніанці вже провели перемовини з гравцем, висловивши серйозну зацікавленість у трансфері.

Наразі 22-річний Екітіке виступає за Айнтрахт із Франкфурта. У минулому сезоні він відзначився 22 голами та 12 результативними передачами.

Раніше стало відомо, що форвард Вулвергемптона та збірної Бразилії Матеус Кунья став гравцем Манчестер Юнайтед.

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