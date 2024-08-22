Манчестер Юнайтед підпише малійського опорника

Малійський опорний півзахисник Секу Коне переходить у Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

18-річний футболіст виступає за малійський клуб Гуїдарс та вважається дуже талановитим. Зазначається, що за ним слідкували ще кілька клубів, але "МЮ" перебив усі пропозиції та вже сьогодні узгодив його перехід.

🚨🔴 EXCLUSIVE: Man United agree deal to sign 2006 born Mali international talent Sékou Koné from Guidars FC, here we go!



Koné was on the list of several clubs but United have agreed deal today. 🇲🇱



Considered top talent, he’s part of long term plans similar to Chido Obi Martin. pic.twitter.com/WywZyfyIp7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 22, 2024

Минулого сезону, Коне провів 24 матчі, у яких відзначився 2 забитими м'ячами та віддав 3 гольові передачі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що опорник ПСЖ Мануель Угарте може перейти до "червоних дияволів" на правах оренди.