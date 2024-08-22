Манчестер Юнайтед підпише малійського опорника
Секу Коне
Малійський опорний півзахисник Секу Коне переходить у Манчестер Юнайтед.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
18-річний футболіст виступає за малійський клуб Гуїдарс та вважається дуже талановитим. Зазначається, що за ним слідкували ще кілька клубів, але "МЮ" перебив усі пропозиції та вже сьогодні узгодив його перехід.
Минулого сезону, Коне провів 24 матчі, у яких відзначився 2 забитими м'ячами та віддав 3 гольові передачі.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що опорник ПСЖ Мануель Угарте може перейти до "червоних дияволів" на правах оренди.