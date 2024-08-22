Манчестер Юнайтед домовився про оренду опорника ПСЖ

Манчестер Юнайтед домовився про трансфер опорного півзахисника ПСЖ Мануеля Угарте.

Про це повідомляє інсайдер Нікола Скіра.

За інформацією джерела, 23-річний уругвайський півзахисник перейде в англійський клуб на правах оренди. Також відомо, що угода між клубами містить пункт про обов'язковий викуп футболіста.

🔜 Done Deal and confirmed! Manuel #Ugarte will sign for #ManchesterUnited from #PSG on loan with the obligation to buy. Contract until 2029 with the option for 2030. #transfers #MUFC https://t.co/8qQKiaQTfl — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 22, 2024

У минулому сезоні, уругваєць провів 37 матчів, у яких відзначився 2 результативними передачами. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 45 мільйонів євро.

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