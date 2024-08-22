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Манчестер Юнайтед домовився про оренду опорника ПСЖ

Володимир Кук — 22 серпня, 18:50
Манчестер Юнайтед домовився про оренду опорника ПСЖ
Мануель Угарте
Transfermarkt

Манчестер Юнайтед домовився про трансфер опорного півзахисника ПСЖ Мануеля Угарте.

Про це повідомляє інсайдер Нікола Скіра.

За інформацією джерела, 23-річний уругвайський півзахисник перейде в англійський клуб на правах оренди. Також відомо, що угода між клубами містить пункт про обов'язковий викуп футболіста.

У минулому сезоні, уругваєць провів 37 матчів, у яких відзначився 2 результативними передачами. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 45 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що нападник МЮ Джейдон Санчо може покинути клуб та перейти в Челсі.

Манчестер Юнайтед ПСЖ Мануель Угарте

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