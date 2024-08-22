Манчестер Юнайтед домовився про оренду опорника ПСЖ
Мануель Угарте
Transfermarkt
Манчестер Юнайтед домовився про трансфер опорного півзахисника ПСЖ Мануеля Угарте.
Про це повідомляє інсайдер Нікола Скіра.
За інформацією джерела, 23-річний уругвайський півзахисник перейде в англійський клуб на правах оренди. Також відомо, що угода між клубами містить пункт про обов'язковий викуп футболіста.
У минулому сезоні, уругваєць провів 37 матчів, у яких відзначився 2 результативними передачами. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 45 мільйонів євро.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що нападник МЮ Джейдон Санчо може покинути клуб та перейти в Челсі.