Манчестер Юнайтед може підписати найкращого голкіпера світу 2024 року за версією ФІФА

Голкіпер Астон Вілли Еміліано Мартінес може стати гравцем Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє GiveMeSport.

За інформацією джерела, камерунський кіпер Андре Онана може покинути клуб у разі хорошої пропозиції, а його заміною повинен стати аргентинський воротар.

Також повідомляється, що між сторонами вже були перші контакти.

Також 32-річний аргентинець уже отримав ряд пропозицій із Саудівської Аравії, проте хоче також оцінити можливість продовження кар’єри в Європі.

В 2022 і 2024 роках Мартінес визнавався найкращим воротарем світу за версією ФІФА.

Раніше повідомлялося, що голкіпером цікавиться мадридський Атлетико.