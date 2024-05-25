Манчестер Юнайтед переміг у манкуніанському дербі та став володарем Кубка Англії

Манчестер Юнайтед здолав принципового суперника, Манчестер Сіті, у фіналі Кубку Англії з футболу.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1. Голами у складі "червоних дияволів" відзначились Алехандро Гарначо та Коббі Мейну.

Жеремі Доку зумів відквитати один м'яч наприкінці поєдинку, однак цього було замало.

Кубок Англії з футболу

Фінал, 25 травня

Манчестер Сіті — Манчестер Юнайтед 1:2

Голи: 0:1 — Гарначо 30, 0:2 — Мейну 39, 1:2 — 87 Доку

Перемога у фіналі принесла МЮ 13-й Кубок Англії в історії клубу. Останнім виграним Fa Cup для Юнайтед був титул завойований ще у 2016 році під керівництвом Жозе Моурінью.

Нагадаємо, підопічні Жузепа Гвардіоли завершили сезон на першому місці в Англійській Прем'єр-лізі, а МЮ посіли 8 сходинку. Для Манчестер Сіті це 4 чемпіонство поспіль.

Зазначимо, що ця перемога гарантувала підопічним Еріка тен Гага участь у Лізі Європи наступного сезону, а Челсі, за який виступає Михайло Мудрик, змагатиметься в Лізі конференцій. Без єврокубків у наступній кампанії залишився Ньюкасл.