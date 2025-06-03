Санчо влітку покине Челсі та повернеться у Манчестер Юнайтед

Вінгер Джейдон Санчо залишає Челсі після закінчення терміну дії його орендної угоди 30 червня.

Про це повідомляє The Athletic.

"Сині" не змогли домовитися з футболістом щодо особистих умов контракту.

25-річний Санчо перейшов до Челсі з Манчестер Юнайтед минулого літа на правах оренди, яка включала опцію обов'язкового викупу за 25 мільйонів фунтів стерлінгів.

За відмову від трансферу гравця клубу із західного Лондона загрожуватиме штраф у розмірі 5 мільйонів фунтів стерлінгів.

Санчо у нинішньому сезоні провів 42 матчі в усіх турнірах, забив 5 голів та віддав 10 асистів.

За інформацією ЗМІ, гравець отримує приблизно 14,3 млн фунтів на рік за контрактом з МЮ, який розрахований до літа 2026 року.

Напередодні півзахисник Спортинга Даріу Ессугу став гравцем Челсі. Контракт з 21-річним футболістом підписано до 2033 року, а сума трансферу склала 22.2 млн євро.