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Санчо влітку покине Челсі та повернеться у Манчестер Юнайтед

Олександр Булава — 3 червня 2025, 13:19
Санчо влітку покине Челсі та повернеться у Манчестер Юнайтед
Джейдон Санчо
Челсі

Вінгер Джейдон Санчо залишає Челсі після закінчення терміну дії його орендної угоди 30 червня.

Про це повідомляє The Athletic.

"Сині" не змогли домовитися з футболістом щодо особистих умов контракту.

25-річний Санчо перейшов до Челсі з Манчестер Юнайтед минулого літа на правах оренди, яка включала опцію обов'язкового викупу за 25 мільйонів фунтів стерлінгів.

За відмову від трансферу гравця клубу із західного Лондона загрожуватиме штраф у розмірі 5 мільйонів фунтів стерлінгів.

Санчо у нинішньому сезоні провів 42 матчі в усіх турнірах, забив 5 голів та віддав 10 асистів.

За інформацією ЗМІ, гравець отримує приблизно 14,3 млн фунтів на рік за контрактом з МЮ, який розрахований до літа 2026 року.

Напередодні півзахисник Спортинга Даріу Ессугу став гравцем Челсі. Контракт з 21-річним футболістом підписано до 2033 року, а сума трансферу склала 22.2 млн євро.

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