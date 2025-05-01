Аморім розповів, як виграш Ліги Європи допоможе виправити проблеми Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім заявив про важливість стати переможцем Ліги Європи сезону-2024/25.

Слова 40-річного португальця наводить ESPN.

Сьогодні, 1 травня, в Більбао "червоні дияволи" зіграють перший півфінальний матч турніру проти місцевого Атлетика.

На думку Аморіма, перемога в єврокубку на тлі катастрофічного сезону в АПЛ може стати гарним бонусом.

"Ми знаємо, що ніщо не врятує наш сезон, але це може мати величезне значення. Виграш трофею, потрапляння до Ліги чемпіонів, щоб грати в єврокубках наступного року, може багато чого змінити для нашого клубу влітку. Нам потрібно багато чого змінити, і ми повинні бути послідовними. Ліга Європи нічого не змінить у наших проблемах. Вона дасть нам Лігу чемпіонів наступного року, більше грошей, які можна буде витратити, але проблеми все одно залишаться", – сказав Аморім.

Португальський фахівець розповів, за рахунок чого він збирається виправити ситуацію, що панує на "Олд Траффорд".

"Ми повинні змінити свідомість наших вболівальників за допомогою послідовності, правильних рішень, хорошого набору гравців, хорошої академії. Це те, що нам потрібно змінити, щоб повернути наш клуб на вершину. Це більше схоже на короткий шлях до єврокубків. Не більше. Ми чітко усвідомлюємо, що є проблеми, які нам потрібно вирішувати по-іншому, з більшою кількістю часу".

Перший матч півфіналу між Атлетиком та Манчестер Юнайтед розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Раніше з'явилася інформація, що повернувся до тренувань вінгер манкуніанців, який був головним героєм команди до своєї травми.