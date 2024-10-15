Манчестер Юнайтед має намір підсилити склад двома гравцями Баварії

Манчестер Юнайтед стежить за ситуацією навколо двох гравців мюнхенської Баварії, які можуть покинути клуб найближчим часом.

Про це повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Платтенбург.

Йдеться про Лероя Сане та Леона Горецку. Манкуніанці мають намір підсилити центр півзахисту 29-річним німецьким хавбеком, який улітку був близький до відходу з Баварії. Зазначається, що Горецка не хоче покидати Баварію в зимове трансферне вікно.

Лерой Сане наразі обговорює з керівництвом клубу можливе продовження контракту, який завершується у червні 2025 року. Це означає, що 28-річний вінгер збірної Німеччини зможе домовлятися з новою командою про угоду вже взимку.

🚨🆕 Manchester United are monitoring the situations of Leon #Goretzka and Leroy #Sané for a possible transfer in winter or summer ✔️



… it is possible that #MUFC will strengthen their squad in the winter with a central (defensive) midfielder. Goretzka, he’s an interesting… pic.twitter.com/iDuL07HIzF — Florian Plettenberg (@Plettigoal) October 14, 2024

У нинішньому сезоні Горецка провів 3 матчі за мюнхенський клуб та забив 1 гол, Сане відіграв 4 поєдинки і також відзначився одним м'ячем.

Раніше повідомлялося, що Баварія планує на літо 2025 року зіркове підсилення складу команди. Розглядаються кандидатури лідерів прямих конкурентів по Бундеслізі.