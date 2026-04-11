Трансфер лідера Аталанти в Атлетико на межі зриву

Можливий перехід бразильського півзахисника італійської Аталанти Едерсона в Атлетико Мадрид знаходиться на межі зриву.

Про це повідомляє As.

Едерсон був трансферною метою для Атлетико на літо. Проте президент Аталанти Антоніо Перкассі вимагає за свого гравця 45 мільйонів євро. Іспанці платити таку суму не готові. Оскільки Аталанта йти на поступки не збирається, переговори заморожені.

Атлетико вже почав шукати альтернативні варіанти підсилення півзахисту. Одним із них є Марк Берналь із Барселони.

У поточному сезоні на рахунку Едерсона 2 голи та 1 асист у 34 матчах за Аталанту в усіх турнірах. Його контракт діє до літа 2027 року, Transfermarkt оцінює вартість 26-річного бразильця у 40 мільйонів євро.

У суботу, 11 квітня, Атлетико в 31 турі Ла Ліги на виїзді зіграє з Севільєю.