Манчестер Юнайтед готує 40 млн фунтів за воротаря Парми

Воротар Парми Дзіон Сузукі може продовжити кар'єру в Англійській Прем'єр-лізі, перебравшись у Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Talksport.

"Червоні дияволи" незадоволені виступами Андре Онана та готові розпочати переговори із Пармою щодо Японського виконавця. Орієнтована вартість потенційного трансферу складає 40 млн фунтів.

МЮ активували свої пошуки нового голкіпера на тлі невдалого матчу Онана проти Ліона в матчі 1/4 фіналу Ліги Європи, який команди зіграли внічию 2:2.

Раніше колишній півзахисник Манчестер Юнайтед Неманья Матич, який наразі виступає саме за французький колектив, різко розкритикував Андре Онана напередодні протистояння у Лізі Європи, що не залишилося без відповіді голкіпера. Цей конфлікт також мав певний вплив на рішення змінити камерунця іншим футболістом.

У сезоні-2024/25 Сузукі зіграв 30 матчів в межах Серії А, в яких пропустив 46 м'ячів та п'ять разів зберіг свої ворота у недоторканності.



