Манчестер Юнайтед готовий підтримати Аморіма на трансферному ринку

Співвласник Манчестер Юнайтед сер Джим Реткліфф готовий підтримати головного тренера команди Рубена Аморіма та надати певний бюджет на літне трансферне вікно.

Про це повідомляє Talksport.

Загальний бюджет команди складатиме 100 млн фунтів, проте 62,5 з них, як очікується, отримає Вулвергемптон за Матеуса Кунью.

Окрім того, ще 100 млн "манкуніанці" планують заробити на продажі Антоні, Маркуса Рашфорда та Джейдона Санчо, які не входитимуть у плани Аморіма на наступний сезон.

Сам фахівець продовжує спроби переконати нападника Іпсвіча Делапа та зірку Ліона Раяна Шеркі приєднатись до його проєкту.

Зазначимо, що МЮ також хотів би підписати нападника Спортинга Віктора Дьокереша, але через непотрапляння до Ліги чемпіонів на наступний сезон, зробити це буде надскладно.

До того ж, напередодні "червоні дияволи" поступились Тоттенгему у фіналі Ліги Європи, що не додає "козирів" команді.

Раніше капітан Юнайтед Бруну Фернандеш прокоментував своє майбутнє в клубі.