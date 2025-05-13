Домінація ПСЖ: Ліга 1 оголосила символічну збірну сезону-2024/25
Французька Ліга 1 оголосила символічну збірну сезону-2024/25, у яку потрапило дев'ять представників ПСЖ.
Про це повідомила пресслужба чемпіонату.
Так, двома гравцями не з паризького гранда, які потрапили до одинадцятки найкращих є Раян Шеркі з Ліона та воротар Лілля Люка Шевальє.
ПСЖ був близький до того, щоб провести усю кампанію без поразок, але у матчі 31 туру підопічні Енріке поступились Ніцці, а згодом ще й програли Страсбургу.
Зазначимо, що Ліга 1 також оголосила ім'я найкращого наставника сезону, яким очікувано став Луїс Енріке.
Напередодні Парі Сен-Жермен переграв Арсенал та пробився у фінал Ліги чемпіонів, де зіграє проти Інтера.
Поєдинок відбудеться у суботу, 31 травня, в Мюнхені на "Альянц Арені". Початок матчу – о 22:00 за київським часом.
Раніше стала відома бригада арбітрів, яка обслуговуватиме вирішальний матч Ліги чемпіонів.