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Домінація ПСЖ: Ліга 1 оголосила символічну збірну сезону-2024/25

Володимир Максименко — 13 травня 2025, 11:17
Домінація ПСЖ: Ліга 1 оголосила символічну збірну сезону-2024/25

Французька Ліга 1 оголосила символічну збірну сезону-2024/25, у яку потрапило дев'ять представників ПСЖ.

Про це повідомила пресслужба чемпіонату.

Так, двома гравцями не з паризького гранда, які потрапили до одинадцятки найкращих є Раян Шеркі з Ліона та воротар Лілля Люка Шевальє.

ПСЖ був близький до того, щоб провести усю кампанію без поразок, але у матчі 31 туру підопічні Енріке поступились Ніцці, а згодом ще й програли Страсбургу.

Зазначимо, що Ліга 1 також оголосила ім'я найкращого наставника сезону, яким очікувано став Луїс Енріке.

Напередодні Парі Сен-Жермен переграв Арсенал та пробився у фінал Ліги чемпіонів, де зіграє проти Інтера.

Поєдинок відбудеться у суботу, 31 травня, в Мюнхені на "Альянц Арені". Початок матчу – о 22:00 за київським часом.

Раніше стала відома бригада арбітрів, яка обслуговуватиме вирішальний матч Ліги чемпіонів.

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