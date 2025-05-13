Домінація ПСЖ: Ліга 1 оголосила символічну збірну сезону-2024/25

Французька Ліга 1 оголосила символічну збірну сезону-2024/25, у яку потрапило дев'ять представників ПСЖ.

Про це повідомила пресслужба чемпіонату.

Так, двома гравцями не з паризького гранда, які потрапили до одинадцятки найкращих є Раян Шеркі з Ліона та воротар Лілля Люка Шевальє.

🦸‍♂️ 𝗟𝗘𝗦 𝟭𝟭 𝗙𝗔𝗡𝗧𝗔𝗦𝗧𝗜𝗤𝗨𝗘𝗦 🦸‍♂️



Ils sont les 11 meilleurs joueurs de @ligue1mcdonalds cette saison.



Bravo Messieurs 🙌#TropheesUNFP pic.twitter.com/7yfc1TAwOH — UNFP (@UNFP) May 11, 2025

ПСЖ був близький до того, щоб провести усю кампанію без поразок, але у матчі 31 туру підопічні Енріке поступились Ніцці, а згодом ще й програли Страсбургу.

Зазначимо, що Ліга 1 також оголосила ім'я найкращого наставника сезону, яким очікувано став Луїс Енріке.

🪄 LUIS ENRIQUE, MAESTRO DE LA LIGUE 1 🪄



« La star, c’est l’équipe »…

Mais ce soir, la lumière est sur lui. ✨



Architecte du jeu, meneur d’hommes et artisan d’une saison remarquable :

Luis Enrique est sacré meilleur entraîneur de @ligue1mcdonalds 🏆



Félicitations coach ! 👏… pic.twitter.com/CYN5XV91Js — UNFP (@UNFP) May 11, 2025

Напередодні Парі Сен-Жермен переграв Арсенал та пробився у фінал Ліги чемпіонів, де зіграє проти Інтера.

Поєдинок відбудеться у суботу, 31 травня, в Мюнхені на "Альянц Арені". Початок матчу – о 22:00 за київським часом.

Раніше стала відома бригада арбітрів, яка обслуговуватиме вирішальний матч Ліги чемпіонів.