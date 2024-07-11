Манчестер Сіті не збирається підписувати лідера збірної Іспанії

Керівництво Манчестер Сіті прийняло рішення не користуватися пунктом про можливий викуп півзахисника РБ Лейпцига та збірної Іспанії Дані Ольмо.

Про це повідомляє інсайдер Бен Джейкобс.

Зазначається, що Челсі також не буде робити спроби підписати гравця. Пункт про класулу Ольмо в розмірі 60 млн євро залишається активним до 20 липня.

Барселона розглядає можливість повернення Дані до клубу, однак головною метою каталонців є підписання Ніко Вільямса з Атлетика Більбао.

Баварія та Манчестер Юнайтед слідкують за грою іспанського півзахисника, а "бики" будуть готові обговорити його можливий трансфер.

Understand Manchester City have ruled out a move for Dani Olmo, despite reports. Chelsea also not considering a bid.



Olmo's €60m release clause now expires on July 20 (as @FabrizioRomano called).



Barcelona have already discussed bringing Olmo back. They held direct talks with… pic.twitter.com/jaPaYg24g9 — Ben Jacobs (@JacobsBen) July 11, 2024

У попередньому сезоні Ольмо провів за Лейпциг 25 матчів в усіх турнірах, відзначившись 8 голами та 5 асистами. У першій половині сезону Дані пропустив близько трьох місяців через травми.

На Євро-2024 іспанець розділяє першу сходинку бомбардирської гонки, допомігши "Фурії Росі" вийти до фіналу континентальної першості.