Манчестер Сіті розпочав переговори з досвідченим центрбеком щодо нового контракту

Манчестер Сіті планує підписати новий контракт з центральним захисником Джоном Стоунзом.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

Чинну угоду розраховано до літа 2026 року, а "містяни" планують її пролонгувати ще на два сезони.

Стоунз захищає кольори Сіті з 2016 року – тоді клуб заплатив Евертону 55 мільйонів євро за англійця.

Цього сезону захисник зіграв п'ять матчів за Манчестер Сіті у всіх турнірах – без результативних дій. Портал Transfermarkt оцінює Джона у 25 млн євро.

Раніше повідомлялось, що лідер півзахисту "містян" Родрі має проблеми з коліном.