Манчестер Сіті розпочав переговори з досвідченим центрбеком щодо нового контракту
Джон Стоунз
Getty images
Манчестер Сіті планує підписати новий контракт з центральним захисником Джоном Стоунзом.
Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.
Чинну угоду розраховано до літа 2026 року, а "містяни" планують її пролонгувати ще на два сезони.
Стоунз захищає кольори Сіті з 2016 року – тоді клуб заплатив Евертону 55 мільйонів євро за англійця.
Цього сезону захисник зіграв п'ять матчів за Манчестер Сіті у всіх турнірах – без результативних дій. Портал Transfermarkt оцінює Джона у 25 млн євро.
Раніше повідомлялось, що лідер півзахисту "містян" Родрі має проблеми з коліном.