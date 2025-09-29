Українська правда
Манчестер Сіті розпочав переговори з досвідченим центрбеком щодо нового контракту

Володимир Максименко — 29 вересня 2025, 14:53
Джон Стоунз
Манчестер Сіті планує підписати новий контракт з центральним захисником Джоном Стоунзом. 

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

Чинну угоду розраховано до літа 2026 року, а "містяни" планують її пролонгувати ще на два сезони.

Стоунз захищає кольори Сіті з 2016 року – тоді клуб заплатив Евертону 55 мільйонів євро за англійця. 

Цього сезону захисник зіграв п'ять матчів за Манчестер Сіті у всіх турнірах – без результативних дій. Портал Transfermarkt оцінює Джона у 25 млн євро.

Раніше повідомлялось, що лідер півзахисту "містян" Родрі має проблеми з коліном.

