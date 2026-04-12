Челсі та Манчестер Сіті оголосили склади на матч 32 туру АПЛ

Тренерські штаби лондонського Челсі та Манчестер Сіті оголосили стартові склади на поєдинок 32-го туру Англійської Прем'єр-ліги.

Челсі: Санчес – Густо, Фофана, Хато, Кукурелья, Кайседо, Сантос, Естевано, Палмер, Нето, Жоао Педро.

Манчестер Сіті: Доннарумма – Нунес, Хусанов, Геї, ОРайлі, Родрі, Сілва, Семеньйо, Шеркі, Доку, Голанд.

Матч відбудеться на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні. Початок о 18:30 за київським часом.

Попередня очна зустріч клубів відбулася 4 січня 2026 року й завершилася нічиєю з рахунком 1:1.

Зазначимо, що Челсі посідає 6 місце в турнірній таблиці АПЛ, маючи в активі 48 очок. Натомість Манчестер Сіті з 61 балом йде 2-м.

Зауважимо, що на думку ліцензованого букмекера Betking, фаворитом матчу є Манчестер Сіті, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 1,97. На успіх Челсі можна поставити з коефіцієнтом 3,48, на нічию – 3,99.

