Манчестер Сіті – Реал. Текстова онлайн-трансляція матчу

У вівторок, 17 березня, відбудеться матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, у якому зустрінуться Манчестер Сіті та мадридський Реал.

Гру на "Етіхад Стедіум" обслужить французька бригада арбітрів на чолі із Клеманом Тюрпеном. Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Манчестер Сіті – Реал безпосередньо у цій новині.

Зазначимо, що до цього команди 16 разів протистояли одна одній. Незначну перевагу мають мадридці.

Вони тріумфували в семи поєдинках при п'яти поразках, а ще чотири рази було зафіксовано нічию. Загальний баланс голів – 32:29 також на користь "вершкових".

Нагадаємо, що в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Реал вдома переміг з рахунком 3:0. Тоді хеттриком відзначився Федеріко Вальверде.