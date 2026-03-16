Манчестер Сіті – Реал. Текстова онлайн-трансляція матчу
У вівторок, 17 березня, відбудеться матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, у якому зустрінуться Манчестер Сіті та мадридський Реал.
Гру на "Етіхад Стедіум" обслужить французька бригада арбітрів на чолі із Клеманом Тюрпеном. Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.
"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Манчестер Сіті – Реал безпосередньо у цій новині.
Зазначимо, що до цього команди 16 разів протистояли одна одній. Незначну перевагу мають мадридці.
Вони тріумфували в семи поєдинках при п'яти поразках, а ще чотири рази було зафіксовано нічию. Загальний баланс голів – 32:29 також на користь "вершкових".
Нагадаємо, що в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Реал вдома переміг з рахунком 3:0. Тоді хеттриком відзначився Федеріко Вальверде.