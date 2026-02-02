Українська правда
Манчестер Сіті повернув свого півзахисника з оренди

Микола Літвінов — 2 лютого 2026, 14:15
Сверре Ніпан
www.mancity.com

Норвезький центральний півзахисник Сверре Ніпан  повернувся до розташування Манчестер Сіті після орендного періоду в клубі Чемпіоншипу Мідлсбро.

Про це повідомляє пресслужба "містян".

19-річний хавбек приєднався до Манчестер Сіті у липні з норвезького Русенборга, підписавши п'ятирічний контракт до 2030 року. Ніпан дебютував у дорослому футболі ще в 15 років у матчі Елітесеріен (норвезького чемпіонату) з Сарпсборгом.

Під час виступів за Мідлсбро гравець провів 21 матч у всіх турнірах. Результативними діями не відзначався.

Тепер за розвитком молодого норвежця буде стежити Жузеп Гвардіола та тренерський штаб першої команди "містян". У складі Манчестер Сіті Ніпан виступатиме під номером 41.

Нагадаємо, нещодавно Ноттінгем Форест оголосив про підписання німецького голкіпера "містян" Штефана Ортеги.

Манчестер Сіті Мідлсбро

Манчестер Сіті

