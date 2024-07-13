Альварес попросив Манчестер Сіті виставити його на трансфер

Нападник збірної Аргентини та Манчестер Сіті Хуліан Альварес може змінити клуб у літнє міжсезоння.

Про це повідомляє El Chiringuito.

24-річний форвард відмовився підписувати покращений контракт з англійським клубом. Крім того, він попросив керівництво Сіті виставити його на трансфер за прийнятну ціну.

Минулого сезону Альварес виграв з "містянами" чемпіонат Англії. На його рахунку 54 матчі, в яких він забив 19 голів та віддав 13 результативних передач.

Transfermarkt оцінює контракт Альвареса в 90 мільйонів євро. Наразі він зі збірною Аргентини готується до фіналу Копа Америка-2024 проти Колумбії, який відбудеться 14 липня.