Мілан вимагає в Манчестер Сіті 80 млн євро за півзахисника

Манчестер Сіті готує першу пропозицію щодо нідерландського півзахисника Мілана Тіджані Рейндерса.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Англійський клуб запропонує за 26-річного хавбека 60-65 млн євро. Також "містяни" мають готовий контракт для гравця, який буде розрахований до 2030 року.

Мілан має намір отримати за футболіста 80 млн євро. Наразі Transfermarkt оцінює Рейндерса в 50 млн, а його контракт із Міланом чинний до 2030-го.

#ManchesterCity are preparing first official bid around €60-65M to #ACMilan to try to sign Tijjani #Reijnders. For the midfielder ready a contract until 2030 (€8M/year). #Milan ask €80M to sell the dutch player. #transfers #MCFC https://t.co/9GjpKsvDtq — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 27, 2025

У разі успішного трансферу нідерландський футболіст зможе побити трансферний рекорд Кака, якого продали в Реал за 57 млн.

Цього сезону Тіджані Рейндерс став одним з лідерів Мілана, забивши 15 м'ячів та віддавши 5 результативних передач у 54 матчах за "россонері".

Нагадаємо, що нідерландець перейшов до Мілана з АЗ Алкмар улітку 2023 року за 20,5 млн євро.