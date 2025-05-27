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Мілан вимагає в Манчестер Сіті 80 млн євро за півзахисника

Станіслав Лисак — 27 травня 2025, 09:41
Мілан вимагає в Манчестер Сіті 80 млн євро за півзахисника

Манчестер Сіті готує першу пропозицію щодо нідерландського півзахисника Мілана Тіджані Рейндерса.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Англійський клуб запропонує за 26-річного хавбека 60-65 млн євро. Також "містяни" мають готовий контракт для гравця, який буде розрахований до 2030 року.

Мілан має намір отримати за футболіста 80 млн євро. Наразі Transfermarkt оцінює Рейндерса в 50 млн, а його контракт із Міланом чинний до 2030-го.

У разі успішного трансферу нідерландський футболіст зможе побити трансферний рекорд Кака, якого продали в Реал за 57 млн.

Цього сезону Тіджані Рейндерс став одним з лідерів Мілана, забивши 15 м'ячів та віддавши 5 результативних передач у 54 матчах за "россонері".

Нагадаємо, що нідерландець перейшов до Мілана з АЗ Алкмар улітку 2023 року за 20,5 млн євро.

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