Хоче більше грати: німецький голкіпер планує залишити Манчестер Сіті
Декілька клубів претендують на підписання німецького воротаря Манчестер Сіті Штефана Ортеги.
Про це пише журналіст Флоріан Плеттенберг.
Повідомляється, що на голкіпера претендують три неназвані клуби АПЛ та турецький Фенербахче. А от угода з Бернлі щодо трансферу гравця – зірвалася.
Наразі перспективи Штефана у Сіті – досить туманні. В клубі досі залишається Едерсон, а Джеймс Траффорд – за крок від переходу в склад "містян"
У минулому сезоні Штефан провів 22 матчі за клуб, пропустивши 24 голи, та зіграв 7 ігор без пропущених м’ячів. Ортега виступає за Ман Сіті з липня 2022 року.
Його контракт діє до 30 червня 2026 року. Трансфермаркет оцінює гравця в 8 млн євро.
Раніше повідомлялося, що у Гріліша з’явився варіант продовження кар’єри в АПЛ.