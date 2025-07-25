Манчестер Сіті домовився з Бернлі щодо перспективного голкіпера

Манчестер Сіті наблизився до трансферу голкіпера Бернлі Джеймса Траффорда.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

22-річний гравець перейде до містян з 40 мільйонів фунтів, проте бонусна частина залишається невідомою.

🚨🔵 EXCLUSIVE: Manchester City agree deal to sign James Trafford as new goalkeeper, here we go!



Deal in place with Burnley under value of £40m buy back clause. Trafford said yes to Man City as Pep Guardiola wanted him.



Newcastle are also informed about Trafford’s decision. pic.twitter.com/UG4X3V2lsZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 25, 2025

Повідомляється, що підписати Траффорда хотів особисто Жузеп Гвардіола. Сам воротар є вихованцем "містян", проте так і не зміг дебютувати за клуб, залишивши його у 2023 році.

Минулого сезону Траффорд зіграв 45 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 16 м'ячів, 29 разів зберігши свої ворота у недоторканності.

Раніше повідомлялось, що інший клуб АПЛ погодив з Траффордом особистий контракт.