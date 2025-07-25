Манчестер Сіті домовився з Бернлі щодо перспективного голкіпера
Джеймс Траффорд
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Манчестер Сіті наблизився до трансферу голкіпера Бернлі Джеймса Траффорда.
Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.
22-річний гравець перейде до містян з 40 мільйонів фунтів, проте бонусна частина залишається невідомою.
Повідомляється, що підписати Траффорда хотів особисто Жузеп Гвардіола. Сам воротар є вихованцем "містян", проте так і не зміг дебютувати за клуб, залишивши його у 2023 році.
Минулого сезону Траффорд зіграв 45 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 16 м'ячів, 29 разів зберігши свої ворота у недоторканності.
Раніше повідомлялось, що інший клуб АПЛ погодив з Траффордом особистий контракт.