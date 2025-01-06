Манчестер Сіті розпочав переговори з гравцем збірної Узбекистану

Манчестер Сіті продовжує роботу на трансферному ринку та розпочав переговори з Лансом щодо Абдукодира Хусанова.

Про це повідомляє ESPN.

"Містяни" слідкують за гравцем збірної Узбекистану вже певний час та активізували свої спроби оформити трансфер 20-річного футболіста.

Очікується, що у разі успішного підписання Хусанова, центрбек завершить сезон у чемпіонаті Франції на правах оренди.

Втім, все залежатиме від фізичної форми Джона Стоунза та Рубена Діаса, які мали певні травми протягом поточної кампанії.

На рахунку Хусанова 16 матчів за Ланс у сезоні-2024/25, в яких він записав на свій рахунок одну результативну передачу.

Раніше головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола оцінив виступи Грішіла в цьому розіграші АПЛ.