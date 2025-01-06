Гвардіола: Мені потрібен Гріліш, який вигравав требл

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жузеп Гвардіола прокоментував виступи Джека Гріліша, який не забив жодного гола у 2024 році.

Слова іспанця наводить BBC.

"Чи хочу я побачити того Джека, що вигравав требл? Дуже хочу, але я повинен бути чесним із самим собою. Він повинен боротись з Савіньо за місце у складі. Йому треба прийти до мене та сказати: "Так, я буду боротись". Я не маю сумнівів відносно його здібностей. Я дуже багато доклав зусиль, щоб він тут опинився", – розповів Гвардіола.

Нагадаємо, що Гріліш перейшов до "містян" у 2021 році з Астон Вілли за 100 мільйонів фунтів і з того часу тричі вигравав АПЛ та по одному разу Кубок Англії, Лігу чемпіонів та Кубок англійської ліги.

Втім, у цьому сезоні Джек зміг відзначитись всього двома асистами у 19 матчах за свій клуб.

В наступному матчі Манчестер Сіті зіграє проти Солфорда в межах третього раунду Кубка Англії. Поєдинок відбудеться у суботу, 11 січня, о 19:40 за київським часом.

Раніше Гвардіола прокоментував ситуацію з контрактом де Брейне.