Доннарумма: У Манчестер Сіті я почуваюся як вдома

Італійський воротар Джанлуїджі Доннарумма швидко адаптувався у Манчестер Сіті та заявив, що вже відчуває себе частиною команди попри недавній перехід.

Слова голкіпера цитує Gazzetta dello Sport.

"Я почуваюся як вдома в Манчестер Сіті, хоча я нещодавно туди переїхав. Вони дуже хотіли мене, вони дали мені відчути себе важливим, а тепер вони вже вважають мене одним із своїх", – сказав Доннарумма в інтерв’ю.

Джанлуїджі перейшов до Манчестер Сіті влітку 2025 року з ПСЖ, де провів три сезони та виграв кілька внутрішніх трофеїв. До цього він виступав за Мілан, у складі якого дебютував у Серії A ще у 16 років і став одним із наймолодших основних воротарів в історії італійського футболу.

Раніше Джанлуїджі Доннарума став найкращим голкіпером 2025 року.