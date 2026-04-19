Вирішальний матч у боротьбі за чемпіонство: Арсенал та Ман Сіті визначилися зі складами

Микола Дендак — 19 квітня 2026, 17:26
Манчестер Сіті – Арсенал
У неділю, 19 квітня, відбудеться центральний матч 33-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому Манчестер Сіті прийматиме лондонський Арсенал.

Зустріч розпочнеться о 18:30 за київським часом. Тренерські штаби команд вже визначилися зі стартовими складами на поєдинок.

Манчестер Сіті: Доннарумма, Нуньєс, Хусанов, Гуехі, О'Райлі, Родрі, Бернардо, Шеркі, Семеньо, Доку, Голанд.

Арсенал: Рая; Москера, Саліба, Габріель, Гінкапі, Зубіменді, Райс, Едегор, Мадуеке, Гаверц, Езе.

Зазначимо, що обидві команди ведуть боротьбу за чемпіонство. Наразі господарі посідають другу сходинку в турнірній таблиці, відстаючи на шість очок саме від "канонірів" і мають гру в запасі.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є "містяни", перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,90. Натомість на звитягу гостей можна поставити з коефіцієнтом 4,20, на нічию – 3,60.

Попередня очна зустріч клубів відбулася 22 березня у фіналі Кубку англійської ліги. Вона завершилася перемогою підопічних Гвардіоли з рахунком 2:0.

Миколенко вийде у стартовому складі Евертона на матч проти Ліверпуля
Евертон – Ліверпуль. Де та коли дивитися матч 33 туру АПЛ
Евертон – Ліверпуль: прогноз букмекерів на мерсисайдське дербі в АПЛ
Манчестер Сіті – Арсенал. Де та коли дивитися матч 33 туру АПЛ
Манчестер Сіті – Арсенал: прогноз букмекерів на матч АПЛ

Останні новини