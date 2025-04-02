Гріліш забив перший за 15 місяців гол в АПЛ

Найдорожчий трансфер в історії Манчестер Сіті Джек Гріліш забив перший гол в Англійській Прем'єр-лізі за понад 15 місяців.

Це сталося в матчі 30 туру проти Лестера. Вінгер відзначився вже на 2 хвилині зустрічі з передачі колишнього одноклубника Віктора Циганкова Савіньйо.

До цього Гріліш востаннє забивав у АПЛ ще 16 грудня 2023 року у поєдинку проти Крістал Пелеса. З того часу пройшов 1 рік 3 місяці та 18 днів.

Jack Grealish has scored in the Premier League for the first time since the 16th December 2023 against Crystal Palace.



He's finally on the scoresheet again. 🙌#MCILEI pic.twitter.com/yksepo4v2z — Squawka Live (@Squawka_Live) April 2, 2025

До цього матчу 29-річний вінгер зіграв 27 поєдинків у всіх турнірах у поточному сезоні, в яких забив 2 голи та віддав 5 результативних передач.

Зазначимо, що голом у ворота Солфорда в межах 1/32 фіналу Кубку Англії Гріліш перервав "гольову засуху", що тривала понад рік.