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Манчестер Сіті готовий запропонувати 120 млн євро за півзахисника ПСЖ

Олексій Мурзак — 18 листопада 2024, 16:53
Манчестер Сіті готовий запропонувати 120 млн євро за півзахисника ПСЖ
Воррен Заїр-Емері
twitter.com/PSG

Манчестер Сіті в терміновому порядку шукає опорного півзахисника на заміну володарю Золотого м'яча Родрі, який через важку травму вибув фактично до кінця поточного сезону.

Про це повідомляє Fichajes.

Інформується, що "містяни" зацікавлені в придбанні півзахисника ПСЖ Воррена Заїра-Емері й готові запропонувати за нього 120 мільйонів євро.

Чинний контракт француза розрахований до 2029 року і поки не зрозуміло, чи влаштує ПСЖ така сума відступних за свого таланта.

Заїр-Емері в нинішньому сезоні провів 14 матчів у всіх турнірах за ПСЖ і забив у них два голи. Також Воррен грає за збірну Франції, з якою посів перше місце в групі і вийшов у чвертьфінал Ліги націй.

Раніше повідомлялося, що головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола досяг угоди про продовження контракту з "містянами" до 2026 року.

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