Гвардіола досяг угоди з Манчестер Сіті про продовження контракту
Жузеп Гвардіола
mancity.com
Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола досяг угоди про продовження контракту з "містянами" до 2026 року.
Про це повідомляє Football Insider.
За інформацією джерела, після нових переговорів між сторонами ця угода завершена на 99%.
Незабаром має відбутися офіційне оголошення про пролонгацію контракту іспанського спеціаліста з клубом.
Гвардіолу було призначено на посаду головного тренера англійського клубу у 2016 році. Чинна угода тренера з Манчестер Сіті розрахована до літа 2025 року.
Під керівництвом 53-річного спеціаліста "містяни" шість разів ставали чемпіонами Англії, а також вигравали Лігу чемпіонів.
Раніше повідомлялося, що Гвардіола може очолити національну збірну Бразилії.