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Гвардіола досяг угоди з Манчестер Сіті про продовження контракту

Олексій Мурзак — 16 листопада 2024, 20:29
Гвардіола досяг угоди з Манчестер Сіті про продовження контракту
Жузеп Гвардіола
mancity.com

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола досяг угоди про продовження контракту з "містянами" до 2026 року.

Про це повідомляє Football Insider.

За інформацією джерела, після нових переговорів між сторонами ця угода завершена на 99%.

Незабаром має відбутися офіційне оголошення про пролонгацію контракту іспанського спеціаліста з клубом.

Гвардіолу було призначено на посаду головного тренера англійського клубу у 2016 році. Чинна угода тренера з Манчестер Сіті розрахована до літа 2025 року.

Під керівництвом 53-річного спеціаліста "містяни" шість разів ставали чемпіонами Англії, а також вигравали Лігу чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що Гвардіола може очолити національну збірну Бразилії.

Жузеп Гвардіола Манчестер Сіті

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