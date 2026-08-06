ПСЖ зробив Пармі покращену пропозицію щодо голкіпера збірної Японії

Парі Сен-Жермен зробив покращену пропозицію Пармі щодо трансферу японського голкіпера Дзіона Судзукі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Паризький клуб вирішив змінити тактику у переговорах щодо трансферу голкіпера. ПСЖ планує покращити свою початкову пропозицію у 28 млн євро, змінивши її структуру.

У разі успішного завершення трансферу ПСЖ розглядає варіант одразу відправити 23-річного голкіпера в оренду до Ювентуса для здобуття стабільної ігрової практики.

Паралельно французи запропонували Турину свого голкіпера Люка Шевальє. Проте італійський клуб наразі не виявив зацікавленості у підписанні французького воротаря.

Судзукі пов'язаний із Пармою до кінця червня 2029-го. портал Transfermarkt оцінює його вартість у 30 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Дзіон перебрався до Парми влітку 2024-го, коли покинув бельгійський Сент-Трюйден. Відтоді провів за італійський клуб 59 ігор, у яких пропустив 83 голи та відіграв 13 "сухих" матчів.

За його спиною 28 поєдинків за національну команду, з якою виступав на ЧС-2026. У 4-х зіграних матчах Судзукі пропустив 5 м'ячів. Японська збірна вилетіла від Бразилії в 1/16 фіналу (1:2).

Раніше ПСЖ оголосив про трансфер голкіпера Алессандро Лонгоні.