Малиновський розповів про своє відновлення від моторошної травми

Півзахисник Дженоа Руслан Малиновський розповів, що його гомілкостоп вже зажив після важкої травми, яку він отримав у матчі п'ятого туру Серії А.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

"Все, що я можу сказати, це те, що все йде добре, що гомілкостоп загоївся і з допомогою персоналу я працюю не покладаючи рук. Але для того, щоб повернутися на поле, я повинен відчувати себе на всі сто відсотків. Дату повернення сказати не можу. Це може зайняти два тижні, місяць або півтора", – сказав Малиновський.

Футболіст також зазначив, що не боявся завершення кар'єри через цю травму. В цьому плані йому допоміг досвід важкого пошкодження, коли він грав за Генк.

Нагадаємо, напередодні Малиновський вже відновив роботу з м'ячем. У сезоні-2024/25 українець встиг зіграти п'ять матчів, в яких відзначився одним асистом.

Раніше повідомлялось, що інший футболіст збірної України відновив повноцінні тренування після ушкодження.