Малиновський у стартовому складі Дженоа на матч Серії А

Український півзахисник Руслан Малиновський потрапив до стартового складу Дженоа на матч 8 туру італійської Серії А проти Торіно.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

В неділю, 26 жовтня, Дженоа, в рамках 8 туру Серії А на виїзді зіграє проти Торіно. Початок матчу – о 13:30 за київським часом.

Склад Дженоа: Леалі, Сабеллі, Естігор, Васкес, Еллертссон, Мазіні, Френдруп, Нортон-Кафф, Малиновський, Торсбю, Екатор.

