Малиновський у старті Дженоа на матч 5 туру Серії А проти Венеції

Український півзахисник Дженоа Руслан Малиновський вийде у стартовому складі команди на матч проти Венеції.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Поєдинок розпочнеться о 16:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на Setanta.

Наразі колектив українця посідає 11 місце у турнірній таблиці чемпіонату Італії, маючи в активі 5 очок після двох нічиїх, поразки та перемоги над Монцою.

В сезоні-2024/25 Малиновський провів 5 матчів за клуб, відзначившись асистом у матчі Кубку Італії проти Реджана.