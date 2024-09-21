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Малиновський у старті Дженоа на матч 5 туру Серії А проти Венеції

Андрій Яросименко — 21 вересня, 15:21
Малиновський у старті Дженоа на матч 5 туру Серії А проти Венеції

Український півзахисник Дженоа Руслан Малиновський вийде у стартовому складі команди на матч проти Венеції.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Поєдинок розпочнеться о 16:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на Setanta.

Наразі колектив українця посідає 11 місце у турнірній таблиці чемпіонату Італії, маючи в активі 5 очок після двох нічиїх, поразки та перемоги над Монцою.

В сезоні-2024/25 Малиновський провів 5 матчів за клуб, відзначившись асистом у матчі Кубку Італії проти Реджана.

Дженоа Чемпіонат Італії, Серія А Руслан Малиновський

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