Асист Малиновського допоміг Дженоа пройти в наступний етап Кубку Італії

У межах 1/32 фіналу Кубку Італії з футболу відбулося 4 матчі. Зокрема, Дженоа з українським півзахисником Русланом Малиновським мінімально переграла Реджану.

Українець вийшов на поле на 61-й хвилині поєдинку та віддав асист на єдиний гол у цьому матчі. Зазначимо, що в 1/16 "грифони" зіграють з переможцем пари Комо — Сампдорія. Орієнтовна дата матчів цієї стадії турніру — 25 вересня.

Кубок Італії з футболу

1/32 фіналу, 9 серпня

Сассуоло — Чуттаделла 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 45 Мулаттьєрі, 1:1 - 48 Бальдіні, 2:1 - 58 Лор'єнте

Удінезе — Авелліно 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 41 Бреннер, 2:0 - 50 Товен (пен), 3:0 - 58 Лукка, 4:0 - 87 Девіс

Дженоа — Реджана 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 65 Мессіас

Монца — Зюдтіроль 0:0 (9:8 по пенальті)

Нагадаємо, що в попередньому сезоні Ювентус виграв Кубок Італії, здолавши у фіналі Аталанту.