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Уперше з лютого: Малиновський вийде у стартовому складі Дженоа на гру з Болоньєю

Станіслав Лисак — 24 травня, 20:59
Уперше з лютого: Малиновський вийде у стартовому складі Дженоа на гру з Болоньєю

Головний тренер Дженоа Альберто Джилардіно визначився зі стартовим складом команди на поєдинок 38 туру італійської Серії А. Український півзахисник Руслан Малиновський вийде в основі "грифонів".

Українець вперше з лютого розпочне матч у старті. Зазначимо, що Малиновський відновлювався від травми, через яку він пропустив шість ігор. Повернувся на поле український хавбек лише в попередньому турі проти Роми (0:1). У матчі з римлянами Руслан відіграв 9 хвилин.

Нагадаємо, що Дженоа розташувалася на 11-й сходинці турнірної таблиці з 46 очками в активі. Водночас Болонья вперше в історії кваліфікувалася до Ліги чемпіонів.

Болонья Дженоа Чемпіонат Італії, Серія А Руслан Малиновський

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