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Малиновський – у старті Дженоа на матч з Удінезе

Олександр Булава — 4 квітня 2025, 21:05
Малиновський – у старті Дженоа на матч з Удінезе
Руслан Малиновський
Getty Images

Український півзахисник Дженоа Руслан Малиновський розпочне у стартовому складі матч 31 туру італійської Серії А проти Удінезе.

Матч розпочнеться о 21:45. Пряма трансляція доступна на MEGOGO.

У поточному сезоні на рахунку 31-річного гравця 8 матчів у межах Серії А, в яких він відзначився двома асистами. Гравець багато часу пропустив через важку травму.

Раніше Малиновський став одним з найкращих у складі "грифонів" у програному матчі проти Ювентуса в межах 30-го туру італійської Серії А.

Дженоа Чемпіонат Італії, Серія А Руслан Малиновський

Руслан Малиновський

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