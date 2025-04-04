Малиновський – у старті Дженоа на матч з Удінезе
Руслан Малиновський
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Український півзахисник Дженоа Руслан Малиновський розпочне у стартовому складі матч 31 туру італійської Серії А проти Удінезе.
Матч розпочнеться о 21:45. Пряма трансляція доступна на MEGOGO.
У поточному сезоні на рахунку 31-річного гравця 8 матчів у межах Серії А, в яких він відзначився двома асистами. Гравець багато часу пропустив через важку травму.
Раніше Малиновський став одним з найкращих у складі "грифонів" у програному матчі проти Ювентуса в межах 30-го туру італійської Серії А.