Малиновський став одним з найкращих гравців Дженоа в матчі проти Ювентуса

Український півзахисник Дженоа Руслан Малиновський став одним з найкращих у складі "грифонів" у програному матчі проти Ювентуса в межах 30-го туру італійської Серії А.

Статистичний портал SofaScore оцінив гру Руслана в 6,9 балів.

Малиновський вийшов на поле на 71-й хвилині й майже одразу отримав жовту картку за грубе порушення правил. Він також здійснив 18 дотиків, віддав 1 ключовий пас та 73% точних передач, зробив 1 точний навіс, завдав 1 удару у площину.

У поточному сезоні на рахунку 31-річного гравця 8 матчів у межах Серії А, в яких він відзначився двома асистами. Гравець багато часу пропустив через важку травму.