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Малиновський вперше з вересня потрапив у стартовий склад Дженоа

Олександр Булава — 14 березня 2025, 20:58
Малиновський вперше з вересня потрапив у стартовий склад Дженоа
Руслан Малиновський
Getty images

Український півзахисник Дженоа Руслан Малиновський розпочне у стартовому складі матч 29 туру італійської Серії А проти Лечче.

Для 31-річного українця це перший вихід у старті генуезького клубу з вересня минулого року.

Матч розпочнеться о 21:45. Пряма трансляція доступна на MEGOGO.

Нагадаємо, півзахисник після тривалого відновлення від травми з'явився в матчі проти Кальярі на 75-й хвилині. За відведений час він 6 разів торкнувся м'яча, віддав 2 точні передачі з 4, виграв 1 боротьбу, а також 1 верхову боротьбу з 2.

Наразі в активі українця 6 матчів у поточному сезоні, в яких він відзначився асистом.

Дженоа Чемпіонат Італії, Серія А Руслан Малиновський

Дженоа

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