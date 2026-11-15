Дуже непогано зіграв: Мальдера – про дебютанта збірної України у матчі з Північною Ірландією

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера оцінив дебют за національну команду вінгера Карабаха Олексія Кащука.

Його слова передає пресслужба УАФ.

Тренер також пояснив його стартову позицію – латералем у схемі з п'ятьма оборонцями.

"Кащук на приблизно цій позиції грає у своєму клубі. Зважаючи, що це його дебют, то він дуже непогано зіграв. Завдяки двом його проявам ініціативи він створив два гольових моменти.

Стосовно тактичної схеми – ми хотіли обійти їхній центральний блок, де було небагато простору. Інколи нам вдавалося це зробити, інколи не дуже добре вдавалося, але я не вважаю, що це проблема з тактичною схемою. Ми насправді дуже небагато ризикували. Дуелі, єдиноборства – це був основний фокус цього матчу", – заявив Мальдера.