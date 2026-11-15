Дуже непогано зіграв: Мальдера – про дебютанта збірної України у матчі з Північною Ірландією
Головний тренер збірної України Андреа Мальдера оцінив дебют за національну команду вінгера Карабаха Олексія Кащука.
Його слова передає пресслужба УАФ.
Тренер також пояснив його стартову позицію – латералем у схемі з п'ятьма оборонцями.
"Кащук на приблизно цій позиції грає у своєму клубі. Зважаючи, що це його дебют, то він дуже непогано зіграв. Завдяки двом його проявам ініціативи він створив два гольових моменти.
Стосовно тактичної схеми – ми хотіли обійти їхній центральний блок, де було небагато простору. Інколи нам вдавалося це зробити, інколи не дуже добре вдавалося, але я не вважаю, що це проблема з тактичною схемою. Ми насправді дуже небагато ризикували. Дуелі, єдиноборства – це був основний фокус цього матчу", – заявив Мальдера.
Після поразки від Північної Ірландії "синьо-жовті" втратили шанс на підвищення у дивізіоні і тепер боротимуться за збереження прописки в Лізі В. Матч шостого туру "жовто-сині" зіграють 17 листопада проти Грузії, стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.
Раніше визначився найкращий гравець матчу Північна Ірландія – Україна за версією вболівальників.
Також підсумки поєдинку підбив центрбек "жовто-синіх" Ілля Забарний.