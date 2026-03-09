Карабах визначився з майбутнім Кащука

Український вінгер "Карабаха" Олексій Кащук покине команду по завершенні сезону.

Про це повідомляє Azerisport.

За даними джерела, клуб не збирається залишати його, навіть якщо він не знайде нову команду.

У поточному сезоні в активі Кащука 29 матчів, в яких він забив 3 голи та віддав 3 асисти.

Контракт розрахований до 30 червня 2027 року. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 1,8 мільйонів євро.

Нагадаємо, Олексій перебрався в Карабах у статусі вільного агента на початку 2024 року, коли покинув Шахтар. У своєму першому сезоні він провів за клуб 38 матчів у всіх турнірах, забив 8 голів і віддав 7 результативних передач. Разом з командою став чемпіоном країни.

