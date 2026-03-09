Українська правда
Карабах визначився з майбутнім Кащука

Олександр Булава — 9 березня 2026, 21:44
Український вінгер "Карабаха" Олексій Кащук покине команду по завершенні сезону.

Про це повідомляє Azerisport.

За даними джерела, клуб не збирається залишати його, навіть якщо він не знайде нову команду.

У поточному сезоні в активі Кащука 29 матчів, в яких він забив 3 голи та віддав 3 асисти.

Контракт розрахований до 30 червня 2027 року. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 1,8 мільйонів євро.

Нагадаємо, Олексій перебрався в Карабах у статусі вільного агента на початку 2024 року, коли покинув Шахтар. У своєму першому сезоні він провів за клуб 38 матчів у всіх турнірах, забив 8 голів і віддав 7 результативних передач. Разом з командою став чемпіоном країни.

