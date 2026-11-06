Мальдера: Дуже часто ми змінюємо тактичну схему

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера розповів про тактичні плани команди на листопадові матчі Ліги націй.

Про це він розповів на пресконференції.

Італійський фахівець зазначив, що не планує обмежувати команду однією тактичною схемою. За його словами, збірна може змінювати розташування гравців безпосередньо під час поєдинків.

"Сьогодні складно говорити про певні тактичні схеми. Дуже часто ми змінюємо тактичну схему прямо під час матчу. Можливо, ми стартуємо 4-4-2, потім стаємо у три захисники, потім знову граємо у чотири. Я б не хотів говорити тільки про одну тактичну схему. Якщо ми говоримо про правого або лівого захисника, то все залежить від того, хто гратиме і як він себе покаже. Сьогодні потрібно бути більш гнучким", – сказав Мальдера.

Нагадаємо, що напередодні Мальдера оголосив заявку із 25 гравців збірної України на матчі Ліги націй в листопаді. Внаслідок травми вінгера АЕКа Олександра Зубкова було довикликано півзахисника київського Динамо Миколу Шапаренка та форварда каталонської Жирони Владислава Ваната.

Додамо, що "синьо-жовті" гратимуть у наступних матчах Ліги націй проти Північної Ірландії та Грузії 14 і 17 листопада відповідно. Обидві зустрічі розпочнуться о 21:45 за київським часом.

Також зазначимо, що італійський фахівець пояснив причини відсутності Андрія Ярмоленка та Андрія Луніна у заявці збірної та визначився із цілями команди у Лізі націй.