Легіонер Полісся не полетів з командою на збори в Австрію: джерело вказало причину
Бені Макуана
ФК Полісся
Лівий вінгер Полісся Бені Макуана не полетів з командою на збір в Австрії.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
За інформацією джерела, у легіонера житомирського клубу виникли проблеми з візою.
"Документальні питання мають бути вирішені найближчими днями. Очікується, що 22-річний вінгер приєднається до партнерів на початку липня", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що Бені приєднався до Полісся влітку 2023 року, перейшовши з Монпельє за 250 тисяч євро. Він чудово почав, ставши лідером команди, але потім його перевели в другу команду через непрофесійний підхід.
Взимку гравця віддали в оренду до ЛНЗ, де він провів залишок сезону 2024/25.