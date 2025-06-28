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Легіонер Полісся не полетів з командою на збори в Австрію: джерело вказало причину

Олексій Мурзак — 28 червня 2025, 22:02
Легіонер Полісся не полетів з командою на збори в Австрію: джерело вказало причину
Бені Макуана
ФК Полісся

Лівий вінгер Полісся Бені Макуана не полетів з командою на збір в Австрії.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, у легіонера житомирського клубу виникли проблеми з візою.

"Документальні питання мають бути вирішені найближчими днями. Очікується, що 22-річний вінгер приєднається до партнерів на початку липня", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Бені приєднався до Полісся влітку 2023 року, перейшовши з Монпельє за 250 тисяч євро. Він чудово почав, ставши лідером команди, але потім його перевели в другу команду через непрофесійний підхід.

Взимку гравця віддали в оренду до ЛНЗ, де він провів залишок сезону 2024/25.

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