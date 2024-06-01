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Стало відомо, хто тренуватиме Дніпро-1 у наступному сезоні

Игорь Чернявский — 1 червня, 19:50
Стало відомо, хто тренуватиме Дніпро-1 у наступному сезоні

Юрій Максимов залишиться головним тренером Дніпра-1.

Про це повідомляє Футбол 24.

За інформацією джерела, клуб активував опцію продовження контракту на ще один сезон. Окрім того, керівництво знайшло спосіб погасити борги перед командою — це вдасться зробити завдяки продажу лідерів. Дніпряни будуть розглядати всі пропоозиції від інших клубів.

Уже відомо, що Дніпро-1 покинуть Руслан Бабенко, Олексій Гуцуляк та Євген Волинець. Також розгорнулася боротьба за Олександра Піхальонка.

Нагадаємо, Юрій Максимов очолив команду на початку сезону-2023/24, коли Дніпро-1 вилетів з трьої єврокубків та провально стартував в УПЛ. Досвідченому фахівцю вдалося витягнути дніпрян з кризи та привести їх до четвертого місця, яке гарантує участь у кваліфікації Ліги конференцій.

У весняній частині сезону Максимов неодноразово публічно заявляв про кадрові проблеми та навіть погрожував піти у відставку.

Юрій Максимов СК Дніпро-1 Чемпіонат України, УПЛ

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