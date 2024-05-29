Шахтар та Динамо зробили однакові пропозиції Дніпру-1 по Піхальонку

Донецький Шахтар та київське Динамо зробили однакову пропозицію Дніпру-1 по українському хавбеку Олександру Піхальонку.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, столичний клуб першим запропонував дніпрянам близько 2,5-3 мільйони доларів за трансфер гравця.

Зі свого боку "гірники" скористались опцією в контракті про перехід 27-річного футболіста з Шахтаря в Дніпро-1, що будь-яка пропозиція, яка влаштовує дніпровський клуб, має бути показана донецькому. "Помаранчево-чорні" ознайомилися з пропозицією Динамо та ухвалили рішення повторити її щодо свого вихованця.

Зазначається, що клаусула в особистому контракті півзахисника, який спливає через рік, становить 6 мільйонів євро.

Піхальонок перейшов із Шахтаря у Дніпро-1 за один мільйон євро у 2021 році.

Цього сезону гравець забив 6 м'ячів та зробив 6 асистів у 31 матчі в складі дніпрян.



















