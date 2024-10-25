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Максимов назвав свою ціль у Ворсклі

Олександр Булава — 25 жовтня, 17:49
Максимов назвав свою ціль у Ворсклі

Головний тренер Ворскли Юрій Максимов провів перше тренування з командою та поділився очікуванням від наступних ігор.

Про це тренер розповів у коментарі клубній пресслужбі.

"Перше тренування? Я хотів, щоб вони десь розкріпостилися і почувалися не так скуто. Хлопці розуміють, на якому місці вони перебувають, і теж думають, що треба виправляти ситуацію.

Найголовніше – що у них є запал і бажання грати в футбол та виправити те місце, на якому вони перебувають. Ось це головне на сьогоднішній час.

Завдання керівництва? Я розумію, що кожен тренер прагне, щоб перемагала команда. Найголовніше – щоб ми вийшли з тієї ситуації, в якій перебуваємо. Так що будемо рухатися вперед", – сказав Максимов.

Нагадаємо, Максимов у Ворсклі замінив Сергія Долганського, з яким команда зазнала трьох поразок поспіль та наразі з 9 очками перебуває на 12-й сходинці турнірної таблиці чемпіонату України.

Його контракт розрахований до червня 2026 року.

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