Максимов: Ми то вийшли, а як далі?

Головний тренер Дніпра-1 Юрій Максимов вважає, що команду потрібно якісніше укомплектувати перед наступним сезоном.

Про це він розповів у флеш-інтерв’ю для УПЛ ТБ.

"Це головне питання для нас. Ми то вийшли (в Лігу конференцій — прим.) , а як далі? Потрібно набирати очки для нашої країни — щоб ми не опускалися, а були зверху, і іншим клубам було легше грати. Хтось буде потрапляти одразу в Лігу чемпіонів, хтось — у Лігу Європи", — сказав Максимов.

Завдяки перемозі над Чорноморцем в останньому турі УПЛ Дніпро-1 посів 4 місце, яке гарантує участь у кваліфікації Ліги конференцій.

Але майбутнє Максимова у клубі досі туманне. Перед матчем проти Кривбаса він обіцяв піти у відставку, якщо команда програє, але фантастичний гол Раміка Гаджиєва приніс дніпрянам перемогу.

Напередодні з’явилася інформація, що влітку Максимов сам припинить співпрацю з Дніпром-1.