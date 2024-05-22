Головний тренер Дніпра-1 може покинути команду влітку

Головний тренер Дніпра-1 Юрій Максимов може покинути команду після завершення сезону-2023/2024.

Про це повідомляє видання Український футбол.

Причиною такого рішення наставника є втрата низки провідних гравців команди. Максимов має намір сам розірвати контракт із дніпрянами.

Нагадаємо, у матчі 29 туру Української Прем'єр-ліги дніпряни зіграли внічию з Шахтарем та перервали 14-матчеву виграшну серію "гірників". Цей результат залишив Дніпро-1 на 4 сходинці в турнірній таблиці.

У підопічних Юрія Максимова 49 балів. Стільки ж у Руха, а на 2 очки менше в Полісся.